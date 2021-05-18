Киев, , 14:22 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование по делу бывшего главы конституционного суда страны Александра Тупицкого, сообщила 18 мая пресс-служба ведомства.

Как следует из заявления ведомства, Тупицкого подозревают в участии в незаконном завладении активами «Зуевского энергомеханического завода» в 2018 году.

В ГБР утверждают, что подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания по этому делу.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в течении 2018−2019 гг. Тупицкий неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей конституционного суда и посоветовал ему «отправляться на заслуженный отдых». Сам Тупицкий не признает законность решений президента, но служба госохраны не допускает его на рабочее место. 13 мая по месту жительства бывшего судьи силовики провели очередные обыски.