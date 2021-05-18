Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» появилось приложение для аренды самокатов. Об этом 18 мая сообщает издание TJ.

По данным TJ, приложение называется «Прокат ВКонтакте», его можно найти во вкладке «Сервисы». Пользователи смогут оплачивать аренду самоката прямо внутри сервиса.

Добавим, что пока приложение доступно только для жителей Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары. В течение нескольких месяцев планируется расширение географии сервиса по всей России.

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