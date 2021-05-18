Никосия, , 14:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в «красном» списке стран по эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Соответствующие списки опубликованы на сайте управления прессы и информации МИД Кипра.

Гражданам России придется сдать тест на коронавирус за 72 часа перед вылетом. Кроме того, пассажирам стран из «красного списка» нужно будет сдать тест после прибытия. Стоимость теста в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Списки министерства здравоохранения Кипра обновляются еженедельно. В «красную» зону также входят Белоруссия, Грузия, Украина, США, Италия и другие страны. В «зеленый список» входят Австралия, Израиль, Корея, Сингапур, Саудовская Аравия, Новая Зеландия.

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