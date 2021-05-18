Омск, , 14:20 — REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Иваном Телегиным. Об этом 18 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Авангард», который выиграл Кубок Гагарина в 2021 году, подписал с 29-летним игроком соглашение, рассчитанное на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Телегин расторг контракт с московским ЦСКА, за который выступал с 2014 года. В 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

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