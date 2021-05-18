Канск, Красноярский край, , 14:18 — REGNUM Трое подростков, обвиняемых в преступлениях террористической направленности, предстанут перед судом в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, уголовные дела против троих 15-летних подростков были возбуждены по материалам УФСБ.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года подростки в городе Канске объединились в группу «для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Они обучались изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их, практиковались применять их в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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