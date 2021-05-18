Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пожаловались на работу общественного транспорта. Особенно остро нехватка автобусов ощущается в вечерние часы, передаёт ИА REGNUM.

Так, например, горожане вынуждены по часу ждать автобусов, обслуживающих маршруты №№ 16 и 16а. При этом это происходит примерно в 20:00 мск, то есть после рабочего дня.

«Хотелось бы узнать, что изменилось в транспортной политике города после майских праздников? К примеру, автобус № 4 приходится ждать по 30 минут вместо 10 минут, как было раньше. В итоге — огромные очереди, обозлённые водители, раздраженные пассажиры, опоздания на работу и никакой социальной дистанции», — поделилась подписчица паблика «Ростов Главный».

В комментариях пассажиры пожаловались на перебои и на других автобусных маршрутах. При этом власти обещали, что общественный транспорт будет курсировать в вечернее время.