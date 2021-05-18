Москва, , 14:34 — REGNUM В действиях Минюста России нет признаков системной работы против независимых СМИ. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 мая, комментируя пополнение списка сетевых изданий, выполняющих функции иностранного агента.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, усматривает ли он действиях Минюста РФ системную работу против независимых СМИ.

Песков добавил, что в компетенцию президентской администрации подобный вопрос не входит. Он подчеркнул, что Минюст действует в строгом соответствии с законом и присваивает статус иноагента тому или иному СМИ при наличии критериев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Минюст объявил о включении сетевого издания VTimes. io (включено в список СМИ-иноагентов) в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это издание работает с 2020 года, его создали журналисты, покинувшие газету «Ведомости» после смены руководства.