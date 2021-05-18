Самара, , 14:21 — REGNUM Движение по новому мосту через реку Сок открыли 18 мая 2021 года в Самарской области. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров при обращении с ежегодным посланием к Самарской Губернской Думе.

По словам Азарова, возводить мостовой переход начали в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

При этом строительство мостового перехода идет с опережением графика на 1,5 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на ремонт мостов планируют направить средств федерального бюджета свыше трех млрд рублей.