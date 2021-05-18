Горно-Алтайск, , 14:16 — REGNUM Студент психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета Роман Жданов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальности стартовал в португальском городе Фуншал.

«В первый день соревнований Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом. Роман тренируется под руководством заслуженного тренера России Елены Соколовой», — отметили в ГАГУ.