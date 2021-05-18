Рязань, 18 мая 2021, 14:24 — REGNUM Проверить детские площадки на предмет их соответствия нормам и требованиям безопасности поручил 18 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов. Приближаются летние каникулы, и рейды необходимо провести максимально оперативно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Комплексные проверки поручено провести профильным ведомствам совместно с органами власти муниципальных образований. Губернатор подчеркнул, что недопустимо повторение несчастного случая, произошедшего в городе Спас-Клепики, когда в начале мая 2021 года на 10-ленего ребёнка упали качели, мальчик получил серьёзные травмы.
Проверку по факту получения травм ребёнком проводят региональные прокуратура и следственное управление СКР.