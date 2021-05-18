Рязань, , 14:24 — REGNUM Проверить детские площадки на предмет их соответствия нормам и требованиям безопасности поручил 18 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов. Приближаются летние каникулы, и рейды необходимо провести максимально оперативно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Комплексные проверки поручено провести профильным ведомствам совместно с органами власти муниципальных образований. Губернатор подчеркнул, что недопустимо повторение несчастного случая, произошедшего в городе Спас-Клепики, когда в начале мая 2021 года на 10-ленего ребёнка упали качели, мальчик получил серьёзные травмы.

«Это вопиющий случай. Все детские площадки должны находиться под строгим контролем ответственных организаций, регулярно обследоваться и содержаться надлежащим образом. Нужно привести в порядок и отремонтировать всё, что касается времяпрепровождения детей. Прошу отнестись к этой работе очень внимательно и провести её максимально оперативно», — сказал Николай Любимов.

Проверку по факту получения травм ребёнком проводят региональные прокуратура и следственное управление СКР.