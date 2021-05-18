Монреаль, Канада, , 14:15 — REGNUM Новая операция в тактическом шутере Rainbow Six Siege будет называться North Star. Об этом сообщалось на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/Rainbow6Game/status/1394321842844971008

Разработчики проекта также выпустили официальный постер новой операции. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательская экшен-игра от канадского подразделения компании Ubisoft. Её релиз состоялся в 2015 году.

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