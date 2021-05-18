Одесса, Украина, , 14:20 — REGNUM Для проведения совместных учений с ВМС Украины в порт Одессы зашел патрульный корабль британских ВМС OPV Trent. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ВМС вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе данного визита на борту британского корабля состоятся совместные с украинскими военными моряками тренировки и, кроме того, запланирована совместная тренировка в море типа PASSE.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Чёрном море.