Париж, , 14:14 — REGNUM Нападающий «Реала» Карим Бензема может вернуться в сборную Франции. Об этом 18 мая сообщает L'Equipe.

По информации издания, главный тренер Дидье Дешам рассматривает возможность приглашения Бензема в состав французской команды для участия в чемпионате Европы.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после встречи Дешама с руководством Федерации футбола Франции (FFF).

Напомним, Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года. Это связано со скандалом, в котором предположительно был замешан игрок. Его подозревали как участника заговора с целью шантажа бывшего игрока сборной Франции Матьё Вальбуэна.

В ноябре 2015 года Бензема был задержан французской полицией. После краткосрочного ареста ему предъявили обвинения в участии в шантаже, после чего отпустили на свободу в статусе подследственного. Позднее Бензема был отстранен от участия в матчах за сборной Франции.

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