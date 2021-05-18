Киев, 18 мая, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Украина делает всё возможное для того, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Об этом 18 мая, День памяти жертв депортации народов Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владмир Зеленский

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«Семьдесят семь лет назад всё крымско-татарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли 50% людей. Семь лет назад Крым был оккупирован Россией», — написал глава государства в Twitter.

«Украина делает всё, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы запустили «Крымскую платформу», — пояснил Зеленский.

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Напомним, проведение саммита так называемой «Крымской платформы», нацелено на то, чтобы «вернуть Украине украинское», запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6%. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев с таким положение дел не согласен и не теряет надежды вернуть полуостров под юрисдикцию Киева.