Новосибирск, , 14:14 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году количество бюджетных мест в вузах увеличенона 724 и составили — до 14 847 мест. Добавились места по направлениям: образование и педагогическая деятельность; информатика и вычислительная техника; математика и механика; электроника, радиотехника и системы связи. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Больше всего бюджетных мест выделено на направления: информатика и вычислительная техника — 1179 мест (бакалавриат); образование и педагогические науки — 859 мест (бакалавриат), сельское, лесное и рыбное хозяйство — 403 места (бакалавриат).

«Если говорить о соотношении специальностей, предлагаемых вузами нашего региона, то порядка 61% составляют технические специальности, около 27% — гуманитарные, 12% — направления естественно-научного цикла. Это очень важно, поскольку на территории Новосибирской области работают предприятия, ориентированные на техническую сферу деятельности», — рассказал Федорчук.

Министр также уточнил, что вступительную кампанию в новосибирских вузах в этом году планируется провести в установленные сроки. В 2021 году общее количество выпускников школ составит более 15,5 тыс. человек.