Пенза, , 14:23 — REGNUM В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 21 мая пройдёт XVI региональный православный книжный фестиваль «Витязь земли Русской». Мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения Александра Невского и Дню славянской письменности и культуры. Открытие фестиваля запланировали в 11:00 (мск).

Откроет фестиваль праздничный концерт. Также в рамках мероприятия пройдут квесты, мастер-классы, весь день будут работать книжные выставки. На площадке рядом с культурным учреждением разместят библиомобиль, где представят православную литературу и продемонстрируют документальные фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Тбилиси с 23 апреля стал Всемирной столицей книги. Грузинская столица будет обладать этим статусом в течение года. За этот период в городе запланированы детский книжный фестиваль, проект по созданию игр на основе литературных произведений и восстановление первого в Грузии издательского дома.

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