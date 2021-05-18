Киев, , 14:12 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева от 13 мая о домашнем аресте подозреваемого в государственной измене народного депутата Верховной рады, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, как и ранее прокуроры настаивают на применении для Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн (около 11 млн долларов).

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Согласно первоначальному решению суда, Медведчук должен находиться под домашним арестом до 10 июля. При этом руководство парламента Украины заявляло, что он не может посещать пленарные заседания, но остается полноценным депутатом и может работать удаленно.