Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Беспорядки, которые прошли в городе Дманиси, расположенном в крае Квемо-Картли в Грузии, могли перерасти в межэтнический конфликт. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 18 мая заявил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов на брифинге.

Он прокомментировал серию массовых драк и стычек между этническими азербайджанцами и грузинами, являющимися эко-беженцами из Сванетии. Муфтий отметил, что конфликт стал разрастаться за пределы города, чтобы было чревато серьёзными последствиями.

«Вчера было прискорбно наблюдать, что этот инцидент начал из городского конфликта разрастаться за пределы района, — сказал Эминов. — Возникла опасность перерастания его в межэтнический конфликт».

Напомним, 16 мая в Дманиси около 40 человек напали на владельцев продуктового магазина, являющихся азербайджанцами. Потерпевшие заявили, что нападавшими якобы были сваны. 17 мая представители азербайджанской диаспоры вышли толпой, угрожая беженцам из Сванетии. Сваны также собрались толпой и между сторонами произошло несколько стычек.

По данным МВД Грузии, в город начали съезжаться группы мужчин из Рустави и Тбилиси. Вечером 17 мая стороны удалось примирить. Есть пострадавшие, в том числе правоохранители и представители СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о прекращении беспорядков в Дманиси