Астрахань, , 14:12 — REGNUM В Астраханской области 18 мая подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 720 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 245 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.