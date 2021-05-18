Гилфорд, Великобритания, , 14:11 — REGNUM В игре No Man's Sky стартовала вторая экспедиция под названием Beachhead. Об этом 18 мая сообщила «Игромания».

По словам авторов проекта, новая экспедиция значительно отличается по темпу и структуре от предыдущей. Напомним, что «Экспедиция» — это игровой режим в No Man's Sky, который позволяет геймерам отправляться в путешествие для сбора наград.

No Man's Sky — это приключенческая игра с элементами симулятора выживания, позволяющая геймерам исследовать различные планеты. Её релиз состоялся в 2016 году.

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