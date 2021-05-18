Москва, , 14:10 — REGNUM Акции компании «Магнит» (MGNT) отреагировали на эту новость о покупке крупной розничной сети «Дикси» ростом более чем на 4% на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов «у дома» под брендом «Дикси» с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб.

Закрытие сделки планируется до 31 августа 2021 г. и зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.

Компания «Магнит» во многом схожа по структуре с «Дикси», однако ещё управляет собственной логистической сетью и имеет автоматизированную систему управления запасами и автопарком с 5700 автомобилями.

Кроме того, «Магнит» гораздо крупнее «Дикси». Количество магазинов в формате «У дома» у «Магнита» превышает 16 тысяч на конец 2020 года. Кроме этого есть ещё 500 супермаркетов, 5000 магазинов косметики и около 1 тыс. аптек.

Персонал «Магнита» насчитывает более 300 тыс. человек. И по данным Forbes, «Магнит» входит в число крупнейших российских работодателей.

В 2018 году «Магнит» сам был продан основателем Сергеем Галицким банковской группе ВТБ, так что с финансированием покупки «Дикси» проблем не возникнет.

Сделка также не повлияет на выплаты финальных дивидендов за 2020 год. Компания направит на выплаты дивидендов 25 млрд руб. — всю чистую прибыль за 2020 год (3,13 млрд руб.) и часть нераспределённой прибыли за прошлые годы (21,87 млрд руб.).

Размер дивидендов — 245,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составит 4,6%. В 2014 году «Магнит» стал единственным ретейлером, вошедшим в топ-10 российских импортеров.

Безусловно, компания «Магнит» является лидером российского ретейла. И дело не только в количестве торговых точек в более чем 3000 населённых пунктах. А в том, что компания развивается как диверсифицированный торговый конгломерат.

Логистическая сеть является одной из крупнейших в Европе. Выпуск товаров собственных торговых марок осуществляется российскими и зарубежными производителями. Есть собственный тепличный комплекс «Зелёная линия», который работает с 2011 года.

Сделка по покупке «Дикси» добавит «Магниту» капитализации, но будет позитивом также для «Дикси», потому что предполагается что «Дикси» продолжит работу под собственным брендом/

Таким образом «Дикси» получит доступ к распределительным центрам «Магнита», что позволит оптимизировать работу сети её магазинов и снизить издержки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Магнит» достигла соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб.

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