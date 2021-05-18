Москва, , 14:09 — REGNUM Мегаустановка токамак Т-15МД не имеет аналогов в мире по техническим характеристикам, сообщила 18 мая пресс-служба Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Токамак Т-15МД — первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. По техническим параметрам она не имеет аналогов в мире», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уникальность мегаустановки заключается в сочетании высокой мощности с компактными размерами. Это стало возможно благодаря целому ряду новых технологий, разработанных НИЦ «Курчатовский институт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 18 мая, в НИЦ «Курчатовский институт» состоялась церемония запуска мегаустановки токамак Т-15МД. В церемонии запуска принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он нажал на символическую кнопку, давшую сигнал к началу работы установки. Мегаустановка токамак Т-15МД создана в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»