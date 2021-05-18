Ярославль, 18 мая, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В одном из ярославских бассейнов регулярно нарушаются санитарные правила и нормы. Об этом 18 мая на заседании комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи заявил депутат Александр Воробьёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Дети занимаются бесплатно в плавательном бассейне «Лазурный», младшие школьники. И начинается занятие в 6.45 утра, ребёнок в 5 утра должен встать, чтобы добраться к 6. В 6.45 занятие. Я читаю СанПиН, а там сказано «начало занятий в учреждениях дополнительного образования должно быть не раньше 8 часов и окончание не позже 20». Почему СанПиН нарушается в данном случае при дополнительном занятии?», — спросил депутат Александр Воробьёв директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Сергея Панчишного.

Панчишный ответил, что не знал об этом факте. Директор департамента предположил, что ситуация сложилась из-за нехватки бассейнов.

«Ну вот об этом факте мне не известно, но я сейчас отмечу его для себя. Я единственное, что хочу сказать, следующее, у нас в области существует большая потребность и нехватка бассейнов. Это реальная проблема. «Лазурный» у нас фактически единственный бассейн 50-тиметровый, который соответствует определённым требованиям, где можно проводить те или иные соревнование», — сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Сергей Панчишный.

Панчишный обещал разобраться в ситуации. Александр Воробьёв сказал, что направит директору департамента свой вариант решения проблемы.