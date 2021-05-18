Бенд, США, , 14:05 — REGNUM PC-версию приключенческого боевика Days Gone оценили выше, чем версию для PS4. Об этом 18 мая сообщает «Игромания».

На сайте-агрегаторе Metacritic у PC-версии игры уже 78 баллов из 100. При этом оригинальную версию для PS4 оценили в 71 балл из 100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети раньше времени появилась рецензия на PC-версию Days Gone от издания PC Gamer. Автор текста похвалил оптимизацию проекта, но нелестно отозвался о его геймплейной составляющей.

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