Вашингтон, 18 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Кассиры и повара ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» 19 мая проведут забастовку в 15 городах США. Они требуют поднять заработную плату как минимум до $15 в час.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Макдональдс

Забастовки ожидаются в Лос-Анджелесе, Окленде, Сакраменто, Майами, Тампе, Орландо, Чикаго, Детройте, Флинте, Канзас-Сити, Сент-Луисе, Хьюстоне, Милуоки и других городах. Движение «Борьба за 15 долларов» существует среди работников «Макдоналдс» с 2012 года.

США столкнулись с дефицитом рабочей силы в индустрии быстрого питания. В сети «Макдоналдс» сотрудникам предлагают бонусы и стимулы, так, в штате Флорида соискателям обещают $50 за собеседование, отмечает издание Vice.

В настоящее время работники «Макдоналдс» получают по $7,5 в час. Поднять минимальную зарплату до $15 ранее обещал президент США Джо Байден.