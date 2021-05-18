Москва, , 14:15 — REGNUM Сроки возобновления туристического потока из России в страны Евросоюза пока не ясны. Об этом 18 мая сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Туристического потока в европейские страны нет и сроки его возобновления не ясны», — сказала Ломидзе.

Что касается внутреннего туризма, то на территории России растет популярность путешествий на личном автомобиле, отметила представитель АТОР.

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