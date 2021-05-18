Белгород, , 14:12 — REGNUM Проекты строительства пяти социальных объектов рассмотрели 18 мая на заседании архитектурно-градостроительного совета Белгородской области. В числе них центр паллиативной медицинской помощи и школы, написал на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Утверждена концепция реконструкции здания для размещения главного корпуса филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Старом Осколе. В пятиэтажном здании общей площадью почти 15 тысяч кв. м разместятся порядка 900 студентов и работников вуза. В Белгороде возведут новый детский сад с 12-метровым бассейном для шести групп разных возрастов. В селе Ильинка Алексеевского городского округа построят многофункциональный современный центр культурного развития на 400 посетителей. В Губкине появится новая художественная школа в микрорайоне «Журавлики».

"Школа должна быть готова к декабрю 2022 года, однако имеющийся проект необходимо доработать. Я не увидел в нём качественного благоустройства, трансформируемых внутренних пространств, решений по вертикальному озеленению. Зданию не хватает интересных идей. Мы говорим о формировании среды, поэтому художественная школа должна оправдывать свои функции», — уточнил Вячеслав Гладков.

Современный центр паллиативной медицинской помощи построят в окружении леса в селе Ерик Белгородского района. В регионе функционирует только один подобный объект, но он, по словам врио, в ужасном состоянии. Департамент строительства подаст заявку на федеральное финансирование, а в случае отказа власти построят центр за областные средства.