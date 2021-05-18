Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM В реанимационных отделениях коронавирусных стационаров Петербурга не зафиксировано пациентов, которые ранее получили оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

КТ в коронавирусном стационаре Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В реанимациях нет ни одного пациента, который бы получил оба компонента вакцины. Прививка является на сегодняшний день самой надежной защитой от тяжелого течения заболевания», — написал чиновник на своей странице в соцсети.

Он подтвердил, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в Северной столице развивается по негативному варианту.

«Количество госпитализаций — а для нас это самый надежный показатель — выросло на 25 процентов. При этом количество вакцинируемых граждан растет не столь впечатляющими темпами», — констатировал чиновник.

Дмитрий Лисовец призвал петербуржцев «не откладывать вакцинацию».

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 43 случая смерти от COVID-19 и выявили 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на девять случаев больше, чем сутками ранее.

На 17 мая в Петербурге вакцинировано 621 865 человек (11,5% от численности населения). Из них 519 656 человек (9,6% от числа населения) полностью завершили цикл вакцинации.

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