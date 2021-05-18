Воронеж, , 14:01 — REGNUM В мэрии Воронежа прокомментировали информацию о вооруженном мужчине, якобы ворвавшемся в школу №85 утром 18 мая. Сообщения об этом ранее появились в соцсетях, а затем и в СМИ, но их назвали фейком.

В пресс-службе администрации Воронежа официально заявили, что информация о человеке с оружием, забежавшим в здание школы, не соответствует действительности.

«По информации администрации школы 85, сегодня с утра во время проведения урока физкультуры дети играли в подвижные игры, якобы увидели за забором мужчину, который показал предмет, похожий на пистолет и сказал, что тот настоящий (со слов детей). В дальнейшем он отошёл и раздался хлопок, похожий на выстрел. Мужчина прошел мимо территории школы (не пытаясь проникнуть за ограждение и более не демонстрируя предмет)», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация школы вызвала группу быстрого реагирования, сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место, однако мужчины возле школы уже не было.

«В настоящее время в школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже после трагических событий в Казани, где 19-летний бывший ученик школы расстрелял учеников и учителей учебного заведения, приняли решение об усилении контроля над системами безопасности школ.