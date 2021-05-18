Москва, , 14:01 — REGNUM Россия и США пока не договорились о месте и времени возможной встречи лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова о возможной встрече Путина и Байдена в Швейцарии. «Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Швейцария входит в число стран, где может состояться встреча глав России и США. Вместе с тем замминистра уточнил, что стороны пока не договорились о встрече.

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