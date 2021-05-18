Москва, , 14:07 — REGNUM Вопрос о переносе запланированного на 2−5 июля текущего года Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не рассматривается, в настоящее время ведется его подготовка. Об этом 18 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, идет подготовка», — заявил он в ответ на вопрос о том, рассматривается ли властями возможность переноса дат данного мероприятия из-за ухудшения статистики по распространению коронавируса в Санкт-Петербурге.

При этом Песков отметил, что подготовка ПМЭФ ведется «в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором».

«Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Пока никаких изменений, все идет своим чередом», — заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать достижению справедливой договорённости по приднестровскому урегулированию.