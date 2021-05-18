Лондон, , 14:00 — REGNUM Юного британского футболиста Кияна Принса, убитого в 2006 году, добавят в игру FIFA 21. Об этом сообщило издание Kotaku.

Разработчики из студии Framestore и ученые из Университета Брэдфорда совместно работали над тем, чтобы представить как Принс выглядел бы в 30 лет — именно повзрослевшую версию футболиста добавят в игру. Сообщается, что он будет носить цифру 30 на форме.

Добавим, что Киян Принс получил смертельное ножевое ранение в 2006 году, когда заступился за другого мальчика, над которым издевались. Юноша играл за футбольную команду Куинз Парк Рейнджерс.

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