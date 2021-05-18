Шэньчжэнь, Китай, 18 мая, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Около 13:50 по местному времени 18 мая в дежурную комнату Управления по чрезвычайным ситуациям города Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая поступило сообщение, что небоскреб Сайге на улице Хуацянбэй района Футянь трясло. После проверки и анализа данных различных станций мониторинга землетрясений в городе было установлено, что никаких землетрясений в городе и окрестностях зафиксировано не было. Соответствующие ведомства выясняют причину сотрясения здания.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обменялись мнениями по этому поводу под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV, оставив тысячи комментариев.

«Если тряска здания вызвана не землетрясением, так это даже еще страшнее», — отметил пользователь Лин Чуаньюэ.

«Стоимость аренды завышена настолько, что даже здание не выдерживает», — остроумно пошутил «Аниборани».

Некоторые пользователи предположили, что какие-то проблемы имеются в фундаменте здания, а кто-то предположил, что под зданием проводятся работы по выкапыванию грунта, что могло послужить причиной его тряски.

«Теперь всем в Шэньчжэне стоит бояться за свою безопасность!» — заявил пользователь под ником «Интернет-полиция Шэньчжэня».

«Ветер в Шэньчжэне сегодня не настолько сильный, чтобы добиться такого эффекта. Сегодня в Шэньчжэне ветер 7 баллов, а людей в этом месте столько, сколько муравьев! Обязательно обратите внимание», — отметил комментатор «Профессиональные домохозяйства».

风之清扬 — 自己拍摄 Небоскреб Сайге. Шэньчжэнь

«Амплитуда качания настолько велика, что достигает примерно пяти градусов. Если нет землетрясения и сильного ветра, если несущие балки и несущие колонны не деформируются за пределы допустимого диапазона, тогда с большой долей вероятности проблемы с фундаментом. Либо имеет место дорожное строительство и заглубление труб, которые являются полыми. Сильный дождь и стоячая вода привели к образованию пустошей, или же грунт не соответствует стандартам. Возможно, строительный подрядчик коррумпирован», — предположил «Сожалеть бессмысленно».

Некоторые обратили внимание, что новость слишком раздута, а народ накачивает себя до паники в связи с произошедшим. Необходимо разобраться в причинах вместо того, чтобы накручивать других.

Большее же число комментаторов сошлось во мнении, что проблема в фундаменте конструкции здания, и если это так, то необходимы серьезные меры по устранению неполадок, поскольку это намного страшнее, чем если бы здание шаталось из-за сильного ветра или землетрясения.