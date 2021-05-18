Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году пройдет в очном формате, с участием вчерашних школьников и их близких. Это подтвердил 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздник «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее губернатор подписал постановление о проведении ежегодного праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» 25 июня 2021 года.

«Впереди «Алые паруса», у ребят должен быть праздник, мы его проводим в режиме офлайн. Мы должны его организовать таким образом, чтобы соблюсти все меры безопасности для наших школьников и родителей, которые тоже будут участвовать в этом празднике», — заявил Александр Беглов.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии праздник прошел в телевизионном формате, без участия зрителей, вместо центра города его переместили в акваторию Финского залива. В этом году праздник состоится в традиционном формате.

«Алые паруса» — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».

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