Нижний Новгород, , 13:57 — REGNUM

В Нижегородской области по состоянию на 18 мая выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 136 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 116 248 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 93 человека, всего выздоровели с начала пандемии 111 475 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом девять жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3431 человека. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 18 мая в регионе проведено 2 632 233 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 3943 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился до показателя 152,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 18 мая остаются свободными 22% коек инфекционного профиля.