Москва, , 13:57 — REGNUM В России одной из причин роста стоимости жилья стал отложенный из-за пандемии карантинный спрос. В настоящее время наблюдается невысокий рост цен на жильё, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«На вторичном рынке недвижимости решение о формировании цены объекта принимает собственник, руководствуясь текущими тенденциями рынка, наличием аналогичных предложений в районе, особенностями планировки, личными ситуациями и многими другими критериями.

Если квартира была приобретена много лет назад, или приватизирована (получена бесплатно от государства), или подарена, то, скорее всего, владелец будет выставлять ее на продажу не по той стоимости многолетней давности, а по текущей, рыночной.

Вероятнее всего, собственник на сегодня уже будет в плюсе, ведь цены на недвижимость постоянно растут. Конечно же, нужно учитывать уровень инфляции, за счет которой «те деньги» стали примерно равны «этим». Устарел ли ремонт, коммуникации, или, напротив, произошел «абгрейд» квартиры, подъезда, дома.

Исходя из целей продажи, собственник может повысить или понизить цену, дать скидку, согласиться на торг. Если ему не нужно приобретать альтернативу, а просто срочно нужны деньги, дисконт может быть очень значительным.

В случае с новостройками, решение о цене объекта формируется коллегиально внутри компании застройщика. Каждый новый проект — это начало нового цикла, часто движение по спирали вперед и вверх.

Анализ маркетологов, цены конкурентов, эксклюзивность проекта, стоимость оформления земельного участка и получение соответствующих разрешений, поддержка сайта, реклама, работа бухгалтерии, отдел продаж, обучающие тренинги, содержание офиса, кредитование, внешние ситуации (по типу карантина или кризиса), влияющие на продажи, покупательский спрос и, наконец, все непосредственные расходы на возведение объекта, начиная от строительных материалов и оборудования, до оплаты труда рабочих, строителей и специалистов. Из этого формируется стоимость новостройки.

Пункты, из которых складывается цена на объект строительства, сами по себе, как правило, только растут. А вся их совокупность в сумме, соответственно, тоже. Если только внутри этого цикла убрать какую-то дорогую и ненужную составляющую, то общая цена может снизиться. Вопрос только — что убрать.

Когда к концу прошлого 2020 года цены на новостройки по некоторым регионам взлетели до 30% за полгода, забеспокоились не только граждане, но и правительство, потребовавшее объяснить, что случилось с ценами на жилье, в том числе, с ценами на арматуру и другие металлопродукты, не имеет ли место быть сговор застройщиков и т.д.

Из объективных и понятных многим причин роста стоимости жилья стал отложенный карантинный спрос, преобразившийся впоследствии в яркую покупательскую активность, простимулированную также низкими льготными ставками по ипотеке и сокращающимися предложениями от девелоперов.

В настоящее время рост цен на жилье невысокий, но все же есть. Покупательский спрос был частично удовлетворен выгодными вариантами, а новые возросшие цены уже не вызывают желания приобрести квартиру впрок.

Ожидать снижения цен или обвала рынка недвижимости не стоит, для этого нет таких объективных и острых причин», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина считает, что сдержать рост цен на жилье в России можно только при серьезной господдержке.

Читайте также: Жителям РФ посоветовали не ждать падения цен на новостройки