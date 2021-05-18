Женева, Швейцария, , 14:31 — REGNUM Организация Объединенных Наций приветствует решение Израиля открыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, чтобы разрешить доставку помощи в Газу, передает Times of Israel 18 мая. Однако со стороны Израиля еще не принято решение об открытии данного КПП.

«Мы очень приветствуем открытие израильскими властями контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом для основных гуманитарных поставок», — заявил журналистам в Женеве представитель гуманитарного агентства ООН OCHA Йенс Лаерке.

Он также настоятельно призвал Израиль открыть еще одну точку для приема гуманитарных работников — контрольно-пропускной пункт в Эрезе.

При этом израильский Координатор деятельности правительства на территориях — орган, осуществляющий военную связь Израиля с палестинцами — отмечает, что никакого решения по открытию данного КПП принято не было. Но орган Газы, который координирует с Израилем работу на контрольно-пропускных пунктах, утверждает, что по его информации КПП будет открыт.