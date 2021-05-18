Кишинёв, , 13:59 — REGNUM Молдавский Медицинский университет с 21 по 23 мая проведёт марафон вакцинации от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

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Сообщается, что акция будет идти круглосуточно. Она предназначена для студентов старше 18 лет, врачей-ординаторов и преподавателей. Для вакцинации нужно будет предъявить паспорт.

По данным пресс-службы, для марафона откроют десять пунктов вакцинации. Была запущена горячая линия, на которую можно сообщать о серьёзных побочных эффектах от прививки.

В министерстве отметили, что будут использовать для вакцинации препараты Synopharm и AstraZeneca. Вторую дозу вакцины участники марафона смогут получить во время аналогичных акций, которые планируется провести с 11 по 13 июня и с 16 по 18 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 253 954 носителя коронавируса, из них выздоровели 245 031. Умерли 6034 пациентов с диагнозом COVID-19.

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