Москва, , 13:55 — REGNUM Подорожание отдыха в России не снизило спрос на него. Об этом 18 мая сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Повышение цен не влияет на спрос. Не происходит оттока туристов», — сказала представитель туриндустрии.

Исходя из этого, она сделала вывод, что наиболее активная аудитория, путешествующая по стране и за рубежом — это обеспеченные туристы с доходом выше среднего.

«То есть бюджетные туристы у нас до последнего придерживают деньги», — отметила Ломидзе.

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