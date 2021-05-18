Вашингтон, , 13:55 — REGNUM На аукционе Gooding&Company выставили на торги последний собранный Ford GT-40 первого поколения. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Выставленный на продажу Ford GT сошёл с заводского конвейера в 1969 году. Он имеет светло-голубой цвет кузова и белые полосы, стилизованные под гоночную ливрею. По заверению продавца, авто находится в отличном состоянии.

На шасси машины имеется номер Р/1085, который подтверждает тот факт, что модель вышла из ворот завода последней. Под капотом машины установлен двигатель V8. «Обут» раритетный Ford в колёса на 10‑ и 14-дюймовых дисках.

Отмечается, что всего с 1962 по 1969 год компания выпустила 105 таких машин. Данная гоночная версия четыре раза становилась победи­телем Ле-Мана.

Ранее на аукционе Sotheby's на торги был выставлен миниатюрный вседорожник Willys — клон Willys Military MB 1941−1945 годов. Длина модели равна всего 183 см, а ширина составляет 81 см. Под капотом Willys работает 13-сильный мотор Honda GX340/390 от газонокосилки. Топливный бак машины рассчитан на пять литров.

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