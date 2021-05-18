Омск, , 13:52 — REGNUM Шквалистый ветер и град надвигаются на Омск, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

По данным синоптиков, в Омской области в ближайшие часы местами ожидается очень сильный ветер. Порывы будут достигать 26 м/с. 19 мая в регионе прогнозируется серьёзное похолодание. Столбики термометров ночью опустятся до минусовых отметок. Возможны заморозки на почве.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омске в ближайшие три часа возможны дождь, гроза и град.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о кратковременных заморозках.

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