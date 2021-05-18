Гилфорд, Великобритания, , 13:52 — REGNUM Энтузиаст с ником merendas235 выпустил набор 4К-текстур для игры Black & White 2. Об этом 18 мая сообщает издание Eurogamer.

Новые текстуры бесплатно доступны для скачивания на сайте Nexus Mods. Их создатель также выпустил видеоролик с демонстрацией обновлённого визуального облика игры.

Напомним, Black & White 2 — это игра в жанре «симулятор бога» от британской студии Lionhead Studios. В ней геймеры управляют божеством, которому поклоняется целый народ.

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