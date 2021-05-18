Москва, , 13:51 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ограничить суррогатное материнство для жителей России и полностью запретить его для иностранных граждан. Об этом патриарх сказал 18 мая на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений в Москве.

«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России», — сказал патриарх.

По его словам, в России суррогатное материнство разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин. Само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, добавил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме разработали законопроект, регулирующий суррогатное материнство. Вводятся требования к желающим обратиться к услугам суррогатной матери: это должны быть исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

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