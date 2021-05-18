Сеул, , 13:52 — REGNUM В 2020 году уровень занятости населения Южной Кореи в возрасте 25−54 лет составил 74,9%, что является 29-м показателем среди 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные ОЭСР.

Согласно опубликованным данным, первое место в рейтинге заняла Словения (88,1%). За ней следуют Швейцария (87%), Чехия (86,5%), Япония (85,5%), Нидерланды (85%), Швеция и Германия (по 85%), Исландия (84,6%), Португалия (84,2%) и Люксембург (84%).

Отмечается, что в Новой Зеландии и Литве уровень занятости населения в возрасте 25−54 лет составил 83,7%, в Польше — 83,3%, в Эстонии — 83%, в Венгрии — 82,9%, в Латвии — 82,1%, в Словакии — 80,5%, в Австралии — 80,1%.

Средний показатель 27 стран Европейского союза составил 79,8%, а средний показатель по ОЭСР — 76,1%.