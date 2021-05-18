Москва, , 13:49 — REGNUM Цены на нефть марки Brent сегодня, 18, мая, в очередной раз пытаются закрепиться выше знаковой отметки в $70 за баррель. Точнее, таких попыток было две, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Первый всплеск цен до $70,25 в районе 10:00 по мск быстро захлебнулся, и котировки на частичной и быстрой фиксации прибыли рынок задвинул ниже, в район $69.85. Но новая попытка забраться после полудня забраться выше пока что оказалась удачной, цены пока держатся.

Ценам помогает подниматься, оставаясь высоко, отскок фондовых бирж после трехдневной коррекции, которая успела напугать многих на Уолл-Стрит, но страхи обвала котировок оказались преждевременными. А все угрозы, которые рыночное настроение не убивают, только делают его сильнее.

Примечательно, что лучше других на плаву держались, и даже продолжали к концу прошлой недели расти, акции ведущих иностранных нефтяных компаний: здесь и Exxon Mobil, и British Petroleum, и Chevron.

Каждая из перечисленных компаний уже почти успела повторить свои прежние весенние максимумы стоимости. Более сдержаны в поведении, но тоже имеют положительную динамику котировок акции российских компаний, традиционно имеющие самые низкие в мире операционные издержки на добычу, включая «Роснефть» и «Лукойл».

Всё это говорит об определённой уверенности инвесторов, что общая конъюнктура нефтяных цен останется не менее благоприятной, нежели сейчас.

Хорошей базой служит, что экономики ведущих стран открываются после локдауна из-за коронавируса. С 17 мая открылась в перемещениях людей после затяжного четырёхмесячного карантина Британия.

С 4 июля ожидается и более масштабное снятие ограничений в США, будут ослаблять локдауны одна за другой и европейские страны, растёт спрос из Китая.

Нефти довольно легко в этих условиях держаться в коридоре с ориентировочными границами от $67 до $69, периодически совершая и вылазки выше $70.

И значительно сложнее снижаться: не далее как 14 мая рынок в очередной раз выкупил недолгое снижение котировок Brent до $66,50, и вот уже цены снова дотащили к $70.

Ожидаемые вечером 18 мая данные по запасам от Американского института нефти (API), как и завтрашние официальные цифры по добыче и запасам от минэнерго США, вряд ли изменят как-то общий расклад на рынке.

Если новые всплески волатильности за пределы коридора и последуют, то скорее снова вверх, хотя пока и вряд ли с ходу далеко. У нефти сейчас больше поводов взлетать выше $70, чем снова сваливаться под $67», — считает эксперт.

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