Москва, 18 мая 2021, 13:51 — REGNUM Цены на отдых в России продолжают расти. Об этом 18 мая сообщила исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам представителя индустрии, стоимость поднялась как на внешний, так и на внутренний туризм.
«Цены выросли везде. Средняя стоимость отдыха выше, чем она была в 2019 и 2020 годах», — заявила Ломидзе.
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