Москва, 18 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о служебной тайне в сфере обороны, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

В СМИ периодически распространяется излишне конкретная информация, относящаяся к обороне, особенно в части изменения показателей боевого потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации, создания новых образцов вооружения и военной техники, их ожидаемых тактико-технических характеристик, перемещениях войск (сил), финансового состояния и хозяйственной деятельности воинских формирований и так далее, обеспокоен автор инициативы — правительство РФ.

«В СМИ зачастую публикуется информация как отчеты госкорпорации, проскакивают характеристики образцов военной техники, тех образцов, которых нет ни в одной армии мира», — отметил замглавы Минобороны Николай Панков.

Кроме того, отмечают в Минобороны, нередко указанную информацию можно встретить в судебных постановлениях, находящихся в открытом доступе, поскольку в соответствии с процессуальным законодательством в закрытых судебных заседаниях рассматриваются только дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, к которым служебная тайна в области обороны пока не отнесена.

Согласно поправкам, служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами государственной власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий.

Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, содержит сведения о мероприятиях в области обороны, не отнесенные в установленном порядке к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.

Порядок обращения со сведениями, составляющими служебную тайну в области обороны, определяется правительством РФ.

Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению.

Лица, допустившие разглашение сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, получившие доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, несут предусмотренную законодательством РФ ответственность, следует из текста документа.