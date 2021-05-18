Майкоп, , 13:47 — REGNUM Республика Адыгея за последний год продемонстрировала значительный рост в основных отраслях экономики. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, сообщил 17 мая первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации на тему «Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской, Псковской областей, Алтайского края».

На круглом столе в Совете Федерации по теме «Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской, Псковской областей, Алтайского края» Фото Алексея Гусева

Организаторами круглого стола выступили Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Провел круглый стол председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Важно, что министерствами — кураторами совместно с субъектами Федерации прорабатывается социально-экономическая ситуация каждого из регионов по их слабым точкам. Вся ответственность за эффективность ложится на плечи курирующих министров. Залог успеха — это полное погружение в проблемы региона, быстрое реагирование на внеплановые ситуации», — отметил на заседании Кутепов.

В Адыгее к практической реализации индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020−2024 годы, подписанной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, приступили в 2020 году. Куратором реализации индивидуальной программы развития Адыгеи является Минсельхоз России во главе с Дмитрием Патрушевым. В ходе круглого стола первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что регион обладает значительным потенциалом и за последний год показал существенный рост в основных секторах экономики, добавив, что республика планомерно выполняет все намеченные цели.

В ходе совещания также была рассмотрена динамика развития ключевых секторов экономики региона: АПК, промышленности, энергетики, инфраструктуры, дорожного хозяйства. Отдельно состоялось обсуждение инвестиционных проектов в сфере туризма, реализация которых может дать импульс развитию и других отраслей.

В индивидуальную программу развития Республики Адыгея до 2024 года включено 30 мероприятий, реализация 25 из них началась в 2020 году. На данный момент 12 мероприятий из запланированных выполнены. В частности, регионом приобретено здание для детской поликлиники и медицинского центра с мебелью и оборудованием, проведен капитальный ремонт дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.

В 2021 году начата реализация еще пяти мероприятий программы, в том числе трех крупных инвестиционных проектов. В регионе будут созданы специальные преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны, туристского кластера, начались работы по берегоукреплению реки Белой. Также реализуются проекты реконструкции, завершение которых запланировано на 2021 год, это автодорога «Даховская — плато Лагонаки», газораспределительная станция в поселке Краснооктябрьском и инфраструктура спортивной школы по вольной борьбе. Ведется капитальный ремонт здания театра в Майкопе — Пушкинского народного дома, а также обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.