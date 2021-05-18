Иерусалим, , 13:51 — REGNUM Военное и политическое руководство Израиля проведет сегодня, 18 мая, обсуждение вопроса о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, ведущий в сектор Газа; пункт был закрыт с начала боевых действий 10 мая. Об этом сообщает Times of Israel.

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При закрытии единственной электростанции в Газе почти закончилось топливо, и на протяжении всего продолжающегося сражения в секторе наблюдались серьезные отключения электроэнергии, которые также повлияли на водоснабжение и очистку сточных вод.

Вчера, 17 мая, палестинские официальные лица заявили, что получили сообщение, что Израиль вновь откроет контрольно-пропускной пункт в качестве гуманитарного жеста.

Представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман первоначально опроверг это сообщение, заявив журналистам, что не планируется «никакого открытия Керем-Шалом». Однако позже из другого источника поступило уточнение, что решение по этому вопросу еще не принято, оно рассматривается.