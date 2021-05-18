Казань, , 13:58 — REGNUM Дезинфекционная станция Казани проводит в общественных пространствах города обработку от клещей. Всего площадь, подлежащая акарицидной обработке в этом году, составляет 176,6 гектаров. Данные мероприятия позволят избежать сезонной вспышки клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов Казани.

В настоящее время обработаны следующие территории: набережная озера Нижний Кабан, лесопарк «Дубрава», Лядской сад, сквер имени Аксенова, бульвар по улице Фучика, Горкинско-Ометьевский лес, пляж озера Лебяжье, бульвар «Ак чәчәкләр», парки «Комсомолец», «Черное озеро», имени Горького, «Континент», «Сосновая роща», имени Урицкого, «Калейдоскоп» и Победы. До 20 мая акарицидную обработку проведут в парке «Крылья Советов», парке имени Тинчурина, парке по улице Мира, на пляже озера Комсомольское, в парке у ДК имени Саид-Галиева и набережной реки Казанки.

ИА REGNUM напоминает, в Челябинске проводится первый этап акарицидной обработки. Специалисты обрабатывают скверы, парки, кладбища и другие территории, которые посещает большое количество граждан. Также обработке подвергаются детские лагеря и спортплощадки в лесных массивах и пляжи.

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